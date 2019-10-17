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Petrol fiyatları düştü, altın yükselişte

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir anlaşma çıkacağı konusundaki beklentilerin zayıflaması üzerine petrol fiyatları düştü.

17.10.2019 17:58Petrol fiyatları düştü, altın yükselişte

ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden bir anlaşma çıkacağı konusundaki beklentilerin zayıflaması üzerine petrol fiyatları düştü.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.77 düşüşle 58.96 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 52.92 dolardan işlem görüyor.

Küresel emti piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.96 artışla 17.595 dolardan,

altın, yüzde 0.22 artışla 1,497.40 dolardan,

bakır, yüzde 1.04 artışla 2.616 dolardan,

platin, yüzde 0.09 artışla 891.50 dolardan ve

paladyum yüzde 0.34 artışla 1,740.90 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 282 liraya, çeyrek altın 461 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını da 1,910 lira oldu.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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