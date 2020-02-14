Haberler » Ekonomi » Petrol fiyatları ek kısıntı beklentisiyle istikrarlı - Ekonomi

Petrol fiyatları ek kısıntı beklentisiyle istikrarlı

Petrol fiyatları, Covid-19 salgınının hızlı gelişmesine karşın, yeni üretim kesintileri konusundaki beklentilerin güç kazanmasıyla, bir haftanın en yüksek düzeylerinde istikrar kazandı.

14.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:36Petrol fiyatları ek kısıntı beklentisiyle istikrarlı

Petrol fiyatları, Covid-19 salgınının hızlı gelişmesine karşın, yeni üretim kesintileri konusundaki beklentilerin güç kazanmasıyla, bir haftanın en yüksek düzeylerinde istikrar kazandı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngördü ve "Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" uyarısı yaptı.

IEA'nın yayımladığı aylık raporda, "Talebin ilk çeyrekte günde 435,000 varil düzeyinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek; Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" denildi.

Buna karşılık, OPEC ve Rusya başta olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu ülkelerinin, halen petrol üretimini günde 1.7 milyon varil düşürerek sürdürdükleri üretim kısıntısının sınırlarının genişletileceğine ilişkin beklentiler de güç kazanıyor.

OPEC+, kaynakların verdiği bilgiye göre petrol üretimini daha da azaltmak için olağanüstü toplanmayı değerlendiriyor.

Bu gelişmelerle, Batı Teksaspetrolü yüzde 0.06 artışla varily başına 51.49 dolar düzeyine yükseldi ve böylece son bir haftalık kazancı yüzde 2.30'u buldu. Brent petrolün varil fiyatı da 56.41 dolar ile hatalık bazda yüzde 3.58 artıda bulunuyor.



Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
14.02.2020 16:09:41