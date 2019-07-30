Haberler» Ekonomi» Haber

Petrol fiyatları Fed'in faiz kararı öncesinde yükseldi

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yükseldi.

30.07.2019 17:37 Petrol fiyatları Fed'in faiz kararı öncesinde yükseldi
–Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.36 artışla 16.5 dolardan,
altın, yüzde 0.44 artışla 1,426.7 dolardan,
bakır, yüzde 1.16 düşüşle 2.686 dolardan,
platin, yüzde 0.2 düşüşle 880.1 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.71 düşüşle 1,542.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 255 liraya, çeyrek altın 417 liraya, Cumhuriyet altını da 1,725 liraya düştü.
Petrol fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği ve bu sebeple ülkenin petrol talebinin artacağı beklentileri etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.66 artışla 64.13 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.46 artışla 57.13 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
05:06   Teşvikte esnek modele geçilecek
05:06   Sabırlı mı, dikkatli mi?
02:15   Türk Telekomda yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu
23:56   Gedik Yatırım, Ada'da ısrarcı
23:55   KKTC Başbakanı Tatar: "Maraş'ta envanter çalışmaları sürüyor"
23:51   Garanti BBVA'dan 3.6 milyar net kâr
23:46   MGK Bildirisi'nde 'Barış Koridoru' vurgusu