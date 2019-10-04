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Petrol fiyatları haftayı kayıpla kapatma yolunda

Petrol fiyatları yükseldi; ancak, küresel ekonomik büyümede yavaşlama endişeleri etkisiyle Brent petrol haftalık yüzde 6.7, ABD hafif petrolü haftalık yüzde 6.0 değer kaybetme yolunda.

04.10.2019 09:46Petrol fiyatları haftayı kayıpla kapatma yolunda
Petrol fiyatları yükseldi; ancak, küresel ekonomik büyümede yavaşlama endişeleri etkisiyle Brent petrol haftalık yüzde 6.7, ABD hafif petrolü haftalık yüzde 6.0 değer kaybetme yolunda.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.5 artışla 58 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.55 artışla 52.74 dolardan işlem görüyor.
Metal fiyatları, beklenti altında açıklanan ABD verileri etkisiyle düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.35 düşüşle 17.615 dolardan,
altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,512.5 dolardan,
bakır, yüzde 0.67 düşüşle 2.5365 dolardan,
platin, yüzde 0.64 düşüşle 888.7 dolardan ve
paladyum yüzde 0.18 düşüşle 1,627.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 451 liraya, Cumhuriyet altını da 1,867 liraya yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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