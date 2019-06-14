14.06.2019 15:13
Haberler»Ekonomi » Haber

Petrol fiyatları IEA arzda artış öngörüsü sonrasında karışık

Petrol fiyatları IEA arzda artış öngörüsü sonrasında karışık

– Petrol fiyatları, Perşembe günü Umman Körfezi'nde petrol taşıyan iki tankere saldırılması etklisiyle yüzde 4.0'ün üzerinde yükseldikten sonra, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2020 yılında petrol arzının talebi aşacağını açıklaması sonrasında düştü.

– Petrol fiyatları, Perşembe günü Umman Körfezi'nde petrol taşıyan iki tankere saldırılması etklisiyle yüzde 4.0'ün üzerinde yükseldikten sonra, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA)  2020 yılında petrol arzının talebi aşacağını açıklaması sonrasında düştü.
Gelişmeler etkisiyle Temmuz ayı teslimatı için ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 52.13 dolara gerilerken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.11 artışla 61.38 dolara yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:58 Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi
15:58 Okullarda karne heyecanı
15:57 Cenazesine bin 300 kişi katıldı: Cinayete kurban giden Türk dostu vali, toprağa veriliyor
15:57 Hollywood yıldızlarından Almanlara çağrı: Oyunuzu bilgece kullanın
15:57 Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü
15:57 Kayseri'de cinsel gücü artırıcı hap operasyonu: 1 gözaltı
15:57 Kilis'te jandarmanın kuruluşunun yıl dönümü kutlandı
15:56 Cenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldi
15:56 Otizmli öğrenci okul birincisi oldu
15:56 BİNALİ YILDIRIM'A UYARLADIĞI ŞARKIYLA İZLENME REKORU KIRIYOR
15:56 ŞANLIURFA Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
15:56 MARDİN İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
15:56 NİĞDE Halk otobüsünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
15:55 Diagne'den kafa karıştıran paylaşım!