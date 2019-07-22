Haberler» Ekonomi» Haber

Petrol fiyatları İran etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi

İran'ın, Birleşik Krallık'ın işlettiği bir petrol tankerine el koyması sonrasında bölgede yükselen gerilim etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

22.07.2019 11:09 Petrol fiyatları İran etkisiyle yüzde 1.0
İran'ın, Birleşik Krallık'ın işlettiği bir petrol tankerine el koyması sonrasında bölgede yükselen gerilim etkisiyle yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt İran'a "sert" bir cevap verileceği sözü verirken, Daily Telegraph gazetesi, Birlşeik Krallık istihbarat servislerinin İran'ın ülkedeki hedeflere "saldırıya hazır" olduğunu belirttiklerini duyurdu.
Orta Doğu'da yaşanan kriz ile ilgili son gelişmeler, Londra'dan İran'a yönelik yaptırımlar yapılacağına dair haberler ve İran'dan gelen, soruşturmanın uzunluğunun mürettebatın işbirliğine bağlı olduğu açıklaması oldu.
Gelişmeler etkisiyle, Eylül ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan, Brent ham petrolü, yüzde 2.06 artışla 63.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.76 artışla 56.61 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, İran, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:26   ASO'dan Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine itiraz
11:24   Çinli ve Japon şirketler Rus LNG projesine katıldı
11:22   S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor
11:22   YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer
11:22   Şanlıurfa Ticaret Borsası
11:16   ASELSAN ve Turkcell'den ilk yerli ve milli 5G uyumlu mobil iletişim anteni
11:12   Günay, zehirli kömür iddialarını değerlendirdi