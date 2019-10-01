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Petrol fiyatları kısıntı etkisiyle yükseldi

Petrol fiyatları ABD, Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin üretim kısıntıları etkisiyle yükseldi.

01.10.2019 17:45Petrol fiyatları kısıntı etkisiyle yükseldi
Petrol fiyatları ABD, Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin üretim kısıntıları etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.76 artışla 59.7 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.44 artışla 54.31 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin bir ticaret anlaşmasıyla sonlanacağı umutları etkisiyle iki ayın en düşük düzeyine geriledikten sonra hafif toparlandı.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.69 artışla 17.85 dolardan,
altın, yüzde 0.74 artışla 1,483.8 dolardan,
bakır, yüzde 2.23 düşüşle 2.521 dolardan,
platin, yüzde 0.74 düşüşle 882.6 dolardan ve
paladyum yüzde 1.32 düşüşle 1,625.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,837 liraya yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

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