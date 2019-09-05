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Petrol fiyatları olumlu ekonomik veriler etkisiyle yükseldi

Petrol fiyatları Çin ve Avrupa'dan gelen güçlü ekonomik veriler etkisiyle yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.

05.09.2019 08:01 Petrol fiyatları olumlu ekonomik veriler etkisiyle yükseldi
– Petrol fiyatları Çin ve Avrupa'dan gelen güçlü ekonomik veriler etkisiyle yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.
Çin'den ve Euro Bölgesi'nden gelen güçlü hizmet sektörü verileri, Çin'in ekonomik durumunun iyileştiğine işaret ederken, Euro Bölgesi verileri beklentileri aştı.
Gelişmeler etkisiyle, Kasım ayı teslimatları için, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 3.0 artışla 60.73 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.23 artışla 56.27 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

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