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Petrol fiyatları piyasalarda İran'ın ABD tepkisi beklenirken geriledi

Piyasalarda ABD'nin İran'ın önde gelen komutanlarından General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası Tahran'ın tepkisi beklenirken, petrol fiyatları düştü.

07.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:41 Petrol fiyatları piyasalarda İran'ın ABD tepkisi beklenirken geriledi

Piyasalarda ABD'nin 'ın önde gelen komutanlarından General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası 'ın tepkisi beklenirken, petrol fiyatları düştü.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Shamkhani, Salı günü Tahran'ın Washington'a karşı 13 farklı misilleme senaryosunu gözden geçirdiğini belirterek, yönetimin ABD ordusu ve ekipmanını yakından izlediğinin altını çizdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından petrol piyasalarında Brent ham petrolü yüzde 0.80 düşüşle 68.36 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.68 düşüşle 62.84 dolara geriledi.

 



Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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