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Petrol fiyatları S. Arabistan'ın üretim kısıntısı baskıyla yükseldi

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın üreticileri üretim kısıntılarını sertleştirmeleri için baskıları etkisiyle ikinci gün de yükseldi.

03.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:09Petrol fiyatları S. Arabistan'ın üretim kısıntısı baskıyla yükseldi

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın üreticileri üretim kısıntılarını sertleştirmeleri için baskıları etkisiyle ikinci gün de yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.21 artışla 61.05 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.36 artışla 56.17 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin Brezilya ve Arjantin'e ek gümrük vergisi uygulamasının küresel ticarete vereceği zarar etkisiyle altın fiyatları hafif yükseldikten sonra geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.02 artışla 16.84 dolardan,

altın, yüzde 0.198 düşüşle 1,466.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.13 artışla 2.363 dolardan,

platin, yüzde 0.13 düşüşle 898.5 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.08 düşüşle 1,823.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 442 liraya, Cumhuriyet altını da 1,827 liraya yükseldi.



Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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