Petrol fiyatları ticaret endileleriyle yüzde 2.5'in üstünde yükseldi

– Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerini artıran, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulaması ve Çin'den gelen "gerekli önlemlerin alınacağı" açıklaması etkisiyle, petrol fiyatları yüzde 2.5'in üzerinde arttı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.91 artışla 62.26 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 2.5 artışla 55.3 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ticaret gerginlikleri etkisiyle riskten kaçınmayarıyla yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.62 artışla 16.28 dolardan,

altın, yüzde 1.72 artışla 1,457.1 dolardan,

bakır, yüzde 3.08 düşüşle 2.5835 dolardan,

platin, yüzde 0.4 düşüşle 847.9 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.98 düşüşle 1,386.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 259 liraya, çeyrek altın 423 liraya, Cumhuriyet altını da 1,751 liraya yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA