Petrol fiyatları ticaret gerginlikleri etkisiyle düştü

– Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen 300 milyar dolarlık ürüne 1 Eylül tarihinden itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması üzerinde, yatırımcıların olası bir küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebine zarar vereceği endişeleriyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.23 düşüşle 61.13 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.1 düşüşle 55.05 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Trump'ın ek gümrük vergisi hamlesi etkisiyle altın fiyatları altı yılın zirvesine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.29 artışla 16.48 dolardan,

altın, yüzde 0.52 artışla 1,465.2 dolardan,

bakır, yüzde 0.97 düşüşle 2.5465 dolardan,

platin, yüzde 0.12 artışla 854 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.12 düşüşle 1,402.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 261 liraya, çeyrek altın 428 liraya, Cumhuriyet altını da 1,770 liraya yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA