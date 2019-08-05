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Petrol fiyatları ticaret gerginlikleri etkisiyle düştü

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel petrol talebine zarar vereceği endişeleriyle düştü.

05.08.2019 13:28 Petrol fiyatları ticaret gerginlikleri etkisiyle düştü
– Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel petrol talebine zarar vereceği endişeleriyle düştü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, danışmanlarının itirazlarına rağmen, 300 milyar dolarlık Çin ürününe 1 Eylül tarihinden itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceğini ve Çin'in bir ticaret anlaşması imzalamaya yanaşmaması halinde bu oranın yüzde 25'e yükseltilebileceğini söylemesi ve Çin'den gelen "gerekli önlemler"in alınacağı açıklaması üzerine ticaret gerginlikleri tırmanmıştı.
Ekim ayı teslimatları için Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent yüzde 1.52 düşüşle 60.95 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 1.71 düşüşle 54.7 dolara geriledi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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