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Petrol fiyatları ticari gerilimlerin hafiflemesiyle yükseldi

Petrol fiyatları, düşen fiyatların üretim kısıtlamasına yol açabileceği ve ABD-Çin ticari gerilimlerinin etkisiyle oluşan yuan döviz kuru krizi sonrası toparlanmaya başladı.

08.08.2019 18:04 Petrol fiyatları ticari gerilimlerin hafiflemesiyle yükseldi
Petrol fiyatları, düşen fiyatların üretim kısıtlamasına yol açabileceği ve ABD-Çin ticari gerilimlerinin etkisiyle oluşan yuan döviz kuru krizi sonrası toparlanmaya başladı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.05 artışla 57.38 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.94 artışla 52.59 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, ABD-Çin ticari belirsizliği ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerine paralel olarak Çarşamba günü 1,500 doların üzerine yükseldikten sonra yavaşladı.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.90 düşüşle 16.87 dolardan,
altın, yüzde 0.90 düşüşle 1,505.9 dolardan,
bakır, yüzde 1.26 artışla 2.6035 dolardan,
platin, yüzde 0.91 düşüşle 863.1 dolardan ve
paladyum da yüzde 1.10 artışla 1,428.8 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 262 liraya, çeyrek altın 428 liraya, Cumhuriyet altını da 1,771 liraya indi.



Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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