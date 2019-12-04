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Petrol fiyatları Trump'ın Çin açıklamalarıyla düştü

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yapıalcak ticaret anlaşmasının 2020 yılındaki ikinci dönem seçimlerinden sonraya kalmasının "daha iyi" olacağını söylemesi etkisiyle düştü ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısına gideceği beklentileri...

04.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:03Petrol fiyatları Trump'ın Çin açıklamalarıyla düştü

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yapıalcak ticaret anlaşmasının 2020 yılındaki ikinci dönem seçimlerinden sonraya kalmasının "daha iyi" olacağını söylemesi etkisiyle düştü ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısına gideceği beklentileri düşüşü hafifletti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.44 düşüşle 60.65 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.25 düşüşle 55.82 dolardan işlem görüyor.

Küresel ticaret gerginliklerinin artması etkisiyle altın fiyatları haftanın zirvesinde.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.36 artışla 17.065 dolardan,

altın, yüzde 0.481 artışla 1,481.3 dolardan,

bakır, yüzde 0.7 düşüşle 2.632 dolardan,

platin, yüzde 0.44 düşüşle 903.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.28 düşüşle 1,819.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,838 liraya yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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