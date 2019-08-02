Petrol fiyatları Trump'ın ek gümrük vergileri etkisiyle yükseldi

– Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerini artıran, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulaması ardından yeniden yükselen küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin talebi azaltacağı beklentisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.31 artışla 61.9 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 1.91 artışla 54.98 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki gerginliklerden korunmak isteyen yatırımcılar etkisiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.09 artışla 16.195 dolardan,

altın, yüzde 0.09 artışla 1,445.8 dolardan,

bakır, yüzde 1.48 düşüşle 2.626 dolardan,

platin, yüzde 0.59 artışla 856.4 dolardan ve

paladyum da yüzde 1.63 artışla 1,437.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 257 liraya, çeyrek altın 421 liraya, Cumhuriyet altını da 1,743 liraya döndü. - İstanbul

Kaynak: DHA