Petrol fiyatları üretim kısıntısı beklentileriyle altı haftanın zirvesinde

–Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına devam edeceği beklentileri etkisiyle altı haftanın zirvesinde.

Rusya Merkez Bankası, yeni açıkladığı makro ekonomik tahminlerde petrol fiyatının 2020 yılında varil başına 25 dolar düzeyine düşmesi risk senaryosunu dışlamadığını açıkladı. Banka yaptığı açıklamada, global olarak enerji ürünlerine talebin düşmesi ve global ekonomik büyüme için görünümün kötüleşmesi halinde bir risk senaryosunun tetiklenebileceğini de vurguladı. Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.4 artışla 62.84 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.38 artışla 58.07 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, çeşitli merkez bankalarından gelen para politikasında gevşeme sinyalleri ve artan risk iştahı etkisiyle 1,500 doların altına geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.75 artışla 18.03 dolardan,8

altın, yüzde 0.76 düşüşle 1,499.4 dolardan,

bakır, yüzde 0.32 artışla 2.636 dolardan,

platin, yüzde 1.38 düşüşle 939.6 dolardan ve

paladyum yüzde 0.19 düşüşle 1,533.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 276 liraya, çeyrek altın 441 liraya, Cumhuriyet altını da 1,866 liraya geriledi. - İstanbul

Kaynak: DHA