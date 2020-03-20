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Petrol fiyatları yeniden 30 dolara dayandı

Hafta ortasında Suudi Arabistan'ın arz ve fiyat konusundaki ısrarcı açıklamalarıyla 25 doların altına çekilen petrol fiyatları Trump'ın arabuluculuk açıklamalarıyla 30 doların hemen altında işlem görüyor.

20.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:22
Petrol fiyatları yeniden 30 dolara dayandı
Hafta ortasında Suudi Arabistan'ın arz ve fiyat konusundaki ısrarcı açıklamalarıyla 25 doların altına çekilen petrol fiyatları Trump'ın arabuluculuk açıklamalarıyla 30 doların hemen altında işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Suudi Arabistan, Donald Trump, Ekonomi

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