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Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

ABD Başkanı Trump'ın ABD ekonomisini tekrar açma planlarını açıklaması, açma sürecinin üç aşamalı olacağının konuşulmasının ardından petrol fiyatlarının yönü yukarıya dönerken, aynı nedenle piyasalarda risk iştahının artmasıyla, spot piyasalarda altının ons fiyatı 1,700 doların, Cumhuriyet...

17.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:46
Petrol fiyatları yükseldi, altın düştü

ABD Başkanı Trump'ın ABD ekonomisini tekrar açma planlarını açıklaması, açma sürecinin üç aşamalı olacağının konuşulmasının ardından petrol fiyatlarının yönü yukarıya dönerken, aynı nedenle piyasalarda risk iştahının artmasıyla, spot piyasalarda altının ons fiyatı 1,700 doların, Cumhuriyet altını da 2,500 liranın altına çekildi.

Spot piyasada Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.32 artışla 28.59 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 0.57 artışla 26.47 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.95 düşüşle 15.23 dolar,

altın, yüzde 1.28 düşüşle 1,696.39 dolar,

bakır, yüzde 0.10 artışla 5,116.50 dolar,

platin, yüzde 1.26 düşüşle 778.56 dolar,

paladyum yüzde 1.81 artışla 2,206.88 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 37 liraya, çeyrek altın 621 liraya, Cumhuriyet altını da 2,482 liraya geriledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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