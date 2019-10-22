Haberler » Ekonomi » Petrol fiyatları zayıf talep endişeleriyle düştü

Petrol fiyatları zayıf talep endişeleriyle düştü

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde oluşan iyimser havaya rağmen zayıf talep endişeleri etkisiyle düştü.

22.10.2019 09:49Petrol fiyatları zayıf talep endişeleriyle düştü
–Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde oluşan iyimser havaya rağmen zayıf talep endişeleri etkisiyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.03 düşüşle 58.94 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.21 düşüşle 53.2 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin gidişatının risk iştahını artırmasıyla hafif gevşedi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.02 artışla 17.605 dolardan,

altın, yüzde 0.02 artışla 1,488.5 dolardan,

bakır, yüzde 0.15 düşüşle 2.6425 dolardan,

platin, yüzde 0.06 artışla 892.7 dolardan ve

paladyum yüzde 0.75 artışla 1,738.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 279 liraya, çeyrek altın 456 liraya, Cumhuriyet altını da 1,886.6 liraya geriledi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:52 Avrupa borsaları
10:52 ELDER girişimcileri ödüllendirecek
10:48 Gram altın 279,4 lira seviyelerinde
10:48 Marmarabirlik'ten rekolte beyanı açıklaması
10:48 Şanlıurfa Ticaret Borsası
10:42 Türkiye Finans'tan "Çocuklara Gönül Veren" projesi
10:40 Asya borsaları
22.10.2019 11:01:17