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Petrol fiyatlarında dalgalı seyir

Haftaya düşüş eğilimiyle başlayan petrol fiyatlarında dalgalı seyir izleniyor.

15.08.2019 11:17 Petrol fiyatlarında dalgalı seyir
Haftaya düşüş eğilimiyle başlayan petrol fiyatlarında dalgalı seyir izleniyor.

Petrol fiyatları dalgalı olarak seyrediyor. Haftabaşında yüzde 0,03'lük azalışla 58,40 dolardan işlem göre Brent petrolün varil fiyatı dün 60 doların üzerine çıktı. Bugün ise yüzde 0,17'lik azalışla 59 dolar seviyesine geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde sınırlı yükselişle 55,27 dolar oldu. Batı Teksas türü petrolün varil fiyatında hafta başında yüzde 0,13'lük azalış gözlenerek 54,42 dolar olarak izlenmişti. - İSTANBUL

Teksas, Ekonomi

Kaynak: İHA

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