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Petrol fiyatlarında tarihi düşüş!

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah 1991'den bu yana görülen en sert düşüşü yaşadı.

09.03.2020 06:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 06:50
Petrol fiyatlarında tarihi düşüş!
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları bu sabah 1991'den bu yana görülen en sert düşüşü yaşadı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Sabah, Ekonomi
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