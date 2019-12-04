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Petrol fiyatlarındaki artış yüzde 3.0'ü aştıktan sonra yavaşladı

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın (OPEC+) üretim kısıntısına gideceği beklenen toplantısı öncesinde, ABD ham petrol stoklarının da beklenti üzerinde düşmesinin de etkisiyle yüzde 3.0'ten fazla yükseldikten sonra hız kesti.

04.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:53Petrol fiyatlarındaki artış yüzde 3.0'ü aştıktan sonra yavaşladı
– Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve 'nın (OPEC+) üretim kısıntısına gideceği beklenen toplantısı öncesinde, ABD ham petrol stoklarının da beklenti üzerinde düşmesinin de etkisiyle yüzde 3.0'ten fazla yükseldikten sonra hız kesti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 2.91 artışla 62.5 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.05 artışla 57.81 dolardan işlem görüyor.

Küresel ticaret gerginliklerinin artması yatırımcıları güvenli liman arayışına yönetirken, altın fiyatları ayın zirvesine yakın düzeyde seyrederken, paladyum fiyatları tedarik azalması etkisiyle tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 17.06 dolardan,

altın, yüzde 0.05 düşüşle 1,483.6 dolardan,

bakır, yüzde 1.24 artışla 2.6555 dolardan,

platin, yüzde 0.19 düşüşle 909.9 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.43 artışla 1,832.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 272 liraya, çeyrek altın 445 liraya, Cumhuriyet altını da 1,843 liraya yükseldi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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