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Petrol fiyatlarındaki artışı durgunluk endişeleri limitledi

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a ait bir petrol tesisine yapılan saldırı ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının bir anlaşma ile sonlanacağı umudu etkisiyle yükselirken, küresel ekonomik durgunluk endişeleri atışı sınırladı.

19.08.2019 09:28 Petrol fiyatlarındaki artışı durgunluk endişeleri limitledi
– Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a ait bir petrol tesisine yapılan saldırı ve ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının bir anlaşma ile sonlanacağı umudu etkisiyle yükselirken, küresel ekonomik durgunluk endişeleri atışı sınırladı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.07 artışla 59.27 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.91 artışla 55.37 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, hisse senedi piyasalarındaki hafifi toparlanma etkisiyle yüzde 0.5 düştü ancak üst üste üçüncü kez haftalık artış yolunda.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.71 düşüşle 17 dolardan,
altın, yüzde 0.3 düşüşle 1,518.9 dolardan,
bakır, yüzde 0.13 artışla 2.5985 dolardan,
platin, yüzde 0.12 artışla 852.5 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.26 artışla 1,445.1 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 441 liraya, Cumhuriyet altını da 1,826 liraya geriledi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Ekonomi

Kaynak: DHA

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