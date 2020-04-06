Petrol fiyatlarındaki düşüş üretici fiyatlarını sınırladı

Merkez Bankası, küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün, yurt içi üretici fiyatlarındaki artışı da sınırladığına dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporunda, "Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında yüzde 0.87 arttı, yıllık enflasyon 0.76 puan azalarak yüzde 8.50 oldu. Bu dönemde, Covid-19 salgını kaynaklı olarak uluslararası emtia fiyatlarında belirgin bir düşüş izlendi, özellikle petrol fiyatlarındaki gerileme üretici fiyat artışını sınırlayan temel unsur oldu" denildi.

Merkez Bankası raporuna göre, petrol ürünleri dışındaki imalat sanayi fiyatları ise Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak Mart ayında yüzde 1.91 ile yüksek bir oranda arttı; petrol ve ana metal dışındaki imalat sanayi fiyatlarının ana eğilimi yükseldi.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon enerji grubunda belirgin oranda gerilerken, diğer alt gruplarda arttı.

Aylık bazda, enerji grubu fiyatlarındaki düşüşte rafine edilmiş petrol ürünleri ile ham petrol kalemi belirleyici oldu.

Ara malı grubunda demirçelik, kimyasallar, tekstil sektörüne girdi sağlayan kalemler, plastik ürünler ve kağıt ile ilgili alt kalemlerdeki fiyat artışları dikkat çekti.

Sermaye mallarında metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtları ve makineler; dayanıksız tüketim mallarında başta et ürünleri olmak üzere gıda ile eczacılık ürünleri; dayanıklı tüketim

mallarında ise mobilya, mücevherat ve bazı ulaşım araçları öne çıktı. (Grafik)

Kaynak: DHA