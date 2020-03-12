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Petrol fiyatlarındaki düşüşün Irak'a faturası 30 milyar dolar

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, petrol fiyatlarındaki düşüşün yıl sonunda gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) 30 milyar dolar azaltabileceğini söyledi.

12.03.2020 08:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:33
Petrol fiyatlarındaki düşüşün Irak'a faturası 30 milyar dolar
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, petrol fiyatlarındaki düşüşün yıl sonunda gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH) 30 milyar dolar azaltabileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Irak, Ekonomi

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