Petrol-İş üyeleri Orhangazi'de buluştu

Petrol-İş Sendikası, Orhangazi ve Gemlikli üyelerine sendikal konularda eğitim verdi. Sendika Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve genel merkez yöneticilerinin de katıldığı eğitimde, sendika üyelerinin her zaman birlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiğine vurgu yapıldı.Petrol-İş Sendikası üyelerine yönelik düzenlenen dönem eğitimlerinin altıncısı Orhangazi'de yapıldı. Bektaş Düğün Salonu'ndaki eğitime Orhangazi'den Faurecia Polifleks Otomotiv ve Gemlik'ten Vibracoustic fabrikasından 600'ü aşkın sendika üyesi katıldı. Eğitim programına Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Genel Mali Sekreter Erhan Yakışan, Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Niyazi Recep Kethüda, Bursa Şube Başkanı Ersin Birgül de katıldı. Elazığ ve Malatya'da can kayıplarına neden olan depremde yaşamını yitirenlerin anılmasıyla başlayan programda, Petrol-İş Sendikası eğitim sorumlusu Erhan Kaplan aktif üyelere sendikal konularda bilgiler verdi."Biz büyük bir aileyiz"Eğitim programında konuşan Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, ülke olarak ve sendika olarak sınavdan geçildiğini söyledi. İşçi sınıfının sıkıntılar içerisinde olduğunu belirten Akyüz, "Tecrübeler şunu gösteriyor eğer verdiğiniz sınıfsal ve sendikal mücadelenin yanında siyasal bir mücadele vermezseniz ne yaparsanız yapın bütün emeğiniz boşa gider. O yüzden çok düzgün, çok doğru, kalıcı bizi koruyan temeller atmamız lazım. 12 Eylül'e kadar 30 yıla yakın sendikalar birçok mücadeleyi vermiş, birçok hakları almış ama 12 Eylül darbesiyle çoğu gitmiştir" dedi.Petrol-İş Bursa Şube Başkanı Ersin Birgül ise, siyasi görüşüyle, yöresiyle hiçbir ayrım yapmadan her zaman birlik içinde olunması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'de çalışma hayatındaki sendikalar içerisinde işçinin tüm haklarının savunulması yönünde Petrol-İş'in en iyi sendika olduğunu söyleyen Birgül, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için birlik içinde mücadeleye devam edeceğiz" dedi."Zor günlerden geldik"Petrol-İş Sendikalı Genel Mali Sekreteri Erhan Yakışan ise, fabrikalarda işçilerin zor şartlarda çalıştığı, haklarının ihlal edildiği günleri işaret ederek, "Sendika çalışmaları sayesinde önemli mesafeler katedildi. Bu gelişmeler birbirimize olan inanç ve güvenin eseridir" dedi.16 şube, 40 bin üye ile faaliyet gösterdiklerini belirten Yakışan, "Temsilcilerimiz işveren temsilcileri ile kapalı kapılar arkasında hepimizin hakları için ciddi mücadeleler veriyor. Onlara sahip çıkıp, saygı duymalıyız. El ele verdiğimiz zaman başaramayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu."Her şubeye yeni iş yeri sorumluluğu vereceğiz"Petrol-İş Sendikası Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Niyazi Recep Kethüda ise, yeni dönemde 4,5 ay içerisinde 6. şube eğitiminin yapıldığını söyledi. Eğitimlerin tüm şubelerde yapılacağını ifade eden Kethüda, "Bu eğitimlerle hepimizin geleceğine katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.Sendika tabanının her geçen gün gençleştiğini belirten Kethüda, eğitimler sayesinde sendikanın çalışmalarını yeni üyelere aktardıklarını ifade ederek, "Yeni dönemde yeni bir çalışmamız daha olacak. Her şubeye yeni bir iş yerini sendikamıza katma görevi vereceğiz. Çünkü sendikamız ne kadar büyürse hepimizin geleceği o kadar büyür" dedi. - BURSA