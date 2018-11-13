13 Kasım 2018, 09:11
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Petrol İşletme Ruhsatı Tahsisi

Petrol İşletme Ruhsatı Tahsisi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt ve Batman'daki 3 saha için petrol işletme ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt ve Batman'daki 3 saha için petrol işletme ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO, Siirt Kurtalan'daki 2 bin 535 hektarlık sahada 5 yıl süreyle, 4 bin 639 hektarlık sahada 10 yıl süreyle, Batman ve Siirt sınırlarında bulunan 5 bin 757 hektarlık diğer bir sahada ise 18 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı aldı.

TPAO söz konusu sahalarda ruhsat almak için 19 Temmuz 2018 tarihinde başvurmuştu. Batman,Siirt,Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
13 Kasım 2018 Salı 09:11