Petrol Ofisi, eğitimlerle de 'Müşteri Memnuniyeti'ne odaklandı

Gerçekleştirdiği eğitimlerle de 'Müşteri Memnuniyeti'ni daha da yükseltmeyi hedefleyen Petrol Ofisi, eğitim ve iş geliştirme uzmanlarından oluşan 26 kişilik ekibi ile istasyon çalışanlarına şirketin ortak değerleri doğrultusunda eğitim verdi.



Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Petrol Ofisi, müşteri memnuniyetini merkeze alarak, hizmet kalitesini daha da yukarıya taşıyor. Bu doğrultuda 2019 yılında şirketin ortak değerlerini oluşturan; Müşteri Odaklılık, Mükemmeliyetçilik, Yenilikçilik, Bütüncül Dürüstlük, Takım Ruhu, Sorumluluk ve Milli Gurur konularında toplam kaliteyi arttırma hedefi ile saha çalışanlarına da eğitim veriliyor. Oluşturulan 26 kişilik ekip, Türkiye genelinde toplam 1.300 bayide görevli istasyon müdürü ve çalışana, operasyonel süreçler, kurumsal şirket uygulamaları ve personel eğitimlerinde uzman desteği sağladı.



'Yönetici Akademisi' programına 282 istasyon müdürü katıldı



Şirketin 2019 yılında gündemine aldığı merkezi eğitim projelerinden biri olan ve istasyon yönetimi konusunda değer oluşturan 'Yönetici Akademisi' programına, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Bursa, Konya, Trabzon, Adana, Mersin, Gaziantep, Balıkesir, Kayseri, Antalya ve Muğla olmak üzere 14 ayrı noktada verilen 18 eğitime toplamda 282 istasyon müdürü katıldı. Toplamda, beş güne yayılan programda; "Aile Şirketlerinde Yöneticilik, İletişim Becerileri, Koçluk, Ürün Bilgisi, SEÇ-G, Operasyonel Standartlar ve Perakendecilik" konuları başta olmak üzere çeşitli başlıklarda eğitimler verildi. Bu programda; istasyon müdürlerini, yönettikleri operasyonda daha etkin kılmak ve İletişim, Koçluk, Sorumluluk Bilinci, Planlama & Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Delegasyon, Performans Yönetimi gibi yönetici yetkinliklerini ortaya çıkararak daha başarılı bir yönetim, dolayısıyla iş performansı sergileyebilmeleri hedeflendi.



Yönetici Akademisi programı kapsamında istasyon müdürleri, gelişen yetkinliklerle birlikte, 'istasyon yönetimlerinin daha verimli olması', 'müşteri odaklılık ilkesine bağlı hizmet kalitesinin arttırılması', 'operasyon yürütmede profesyonel bakış', 'iş yapış modellerinde mükemmeliyetçilik', 'kurumsal kültürün benimsenmesi' ve 'ortak değerlere sahip olmak' gibi çeşitli kazanımlar elde etti.



2 bin 564 çalışana 'işbaşı eğitimi' verildi



Petrol Ofisi'nin eğitim ve iş geliştirme uzmanlarından oluşan ekibi, bir taraftan yöneticilere eğitim verirken, diğer taraftan da istasyon çalışanlarına yönelik işbaşı eğitimlerini de gerçekleştirdi. Uzman ekip, tüm Türkiye'yi kapsayan 60 farklı noktada, bin 110 istasyonda eğitimler verdi. Bu programda, toplam 2 bin 564 istasyon çalışanına; Petrol Ofisi Vizyon & Misyon & Ortak Değerler, SEÇ-G (Sağlık Emniyet Çevre ve Güvenlik), Etkili İletişim, Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Adımları, Ürün Bilgisi ve Portal Kullanımı gibi başlıklar altında eğitimler verildi. 146 kez verilen işbaşı eğitimlerinde; akaryakıt satış görevlilerine, SEÇ-G kuralları çerçevesinde farkındalık oluşturularak, verilen hizmette güvenlikle birlikte müşteri odaklı hizmet sunmaları da sağlandı. İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimlerde istasyon çalışanları deneyimlerini paylaşma fırsatı da buldular. Ön sahada hizmet kalitesinin artmasına yönelik bu eğitimde, 'takım olma' bilinci de paylaşıldı.



Çalışanlar MEB onaylı sertifika sahibi oldular



Eğitime katılan istasyon ön saha çalışanları ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt ve Otogaz İkmal Dolum Elemanı" mesleki yeterlilik sertifikası sahibi oldular. Petrol Ofisi, sektörde bir ilk olan sertifika programıyla lidere yakışan sorumluluk anlayışıyla öncülüğünü bu alanda da sürdürerek, artı bir değer daha oluşturmuş oldu. Ayrıca çalışanların aldıkları bu sertifika ile iş gücü olarak tercih edilme sebepleri de arttırılmış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA