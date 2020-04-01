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Petrol Ofisi'nde Kovid-19 nedeniyle işten çıkarma olmayacak

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını bildirdi.

01.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:12
Petrol Ofisi'nde Kovid-19 nedeniyle işten çıkarma olmayacak
Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını bildirdi.
Şiper, yaptığı yazılı açıklamada, küresel bir salgına dönüşen Kovid-19'un insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Petrol Ofisi'nin bu süreçte yaklaşık 1780 bayisiyle Türkiye 'nin her noktasında insan ve toplum sağlığına öncelik vererek aldığı tedbirler kapsamında kesintisiz hizmet vermeye devam ettiğini aktaran Şiper, şunları kaydetti:
"Tüm toplumun, bireysel ya da kurumsal herkesin birlikte mücadele etmesi gereken zamanlar geçiriyoruz. Petrol Ofisi çatısı altındaki herkes, başarılarda, iyi günlerde olduğu gibi bu zorlu günlerde de birlik ve beraberlik içinde hareket etmektedir. Bu birlik ruhu ve sorumluluklarımız çerçevesinde, içinde bulunulan süreç boyunca bünyemizde yer alan hiçbir çalışan arkadaşımız Kovid-19 salgını nedeniyle işten çıkarılmayacaktır. Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte bu dönemi sağlık ve esenlikle atlatmaları önceliğimizdir. Bayilerimizle de aynı yaklaşımı sergilemeleri yönündeki tavsiye ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Hep birlikte bu zor günlerin de üstesinden geleceğimizden şüphemiz yoktur."
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Kaynak: AA

Etiketler: Petrol Ofisi, Türkiye, Selim, CEO, Ekonomi
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