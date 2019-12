Petrol Ofisi yeni istasyonunu Pendik'te açtı

Petrol Ofisi'nin Pendik , Velibaba Mahallesi, Yakacık Caddesi üzerindeki yeni istasyonu, bayi Çetin Mirap'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle hizmete girdi.Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi, her geçen gün gerçekleştirdiği yeni açılışlarla bayi ağını daha da genişletmeye devam ediyor.Bu doğrultuda Petrol Ofisi'nin istasyon zincirine eklenen son halka ise sektörün deneyimli bayilerinden Mirap Akaryakıt oldu.Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper ve Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral'in yanı sıra üst yönetimin de katıldığı açılış törenine, bölge iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi."En ücra köşeler dahil ülkemizin her noktasında hizmet sunmayı görev addettik"Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, Petrol Ofisi'nin geleneksel liderliğinin sadece akaryakıt pazarındaki payı ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda bin 750'yi aşkın istasyonu ile Türkiye'nin en yaygın ağına sahip olduklarını belirtti.Şiper, şunları kaydetti:"Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri ve sektör lideri olarak duyduğumuz sorumluluk ile Petrol Ofisi, en ücra köşeler dahil ülkemizin her noktasında hizmet sunmayı görev addetmiştir. Bu da elbette ki, yaygın ve geniş bir istasyon ağı ile mümkündür. Bu doğrultuda bize ihtiyaç duyulan her noktada Petrol Ofisi'nin bilinen hizmet ve ürün kalitesini sunma gayretimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bunu da lidere yakışır paydaşlarımızla, bizle aynı felsefe ve ruhu taşıyan bayilerimizle gerçekleştiriyoruz. Bugün de Petrol Ofisi'nin ürün ve hizmet kalitesini bir noktaya daha taşıyan, işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğumuz bir bayimizle, yeni bir istasyonumuzun açılışı vesilesi ile buradayız. Petrol Ofisi olarak istasyon ağımızdaki büyümemize, güçlü adımlarla devam edeceğiz."Mirap Akaryakıt adına konuşan Çetin Mirap ise lojistik, akaryakıt ve seçkin markaların restoran işletmeciliği gibi alanlarda faaliyetleri bulunan bir grup olduklarını vurgulayarak, "Biz tüm faaliyet alanlarımızda, attığımız her adımda kalite odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Bizim için sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesi çok önemli. Yine aynı yaklaşımla akaryakıt alanındaki son iş birliğimizi de Petrol Ofisi ile gerçekleştirdik. Uzun yıllar sürmesini arzu ettiğimiz bu işbirliğinin, açılan bu istasyonumuzun, Petrol Ofisi, Mirap Akaryakıt ve bölge halkına hayırlı uğurlu olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.