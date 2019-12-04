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Petrol Ofisi yeni istasyonunu Pendik'te açtı

Türkiye akaryakıt sektörünün önemli oyuncularından Petrol Ofisi, Pendik'te Mirap Akaryakıt'ı da istasyon ağına kattı.

04.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:19Petrol Ofisi yeni istasyonunu Pendik'te açtı
akaryakıt sektörünün önemli oyuncularından Petrol Ofisi, 'te Mirap Akaryakıt'ı da istasyon ağına kattı. İstasyon, Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper ve üst yönetimin de katıldığı törenle hizmete girdi.

Türkiye'de akaryakıt sektörünün önemli oyuncularından Petrol Ofisi, yeni İstasyonunu İstanbul Pendik'te açtı. Petrol Ofisi'nden CEO Selim Şiper ve Perakende Direktörü Yiğit Meral'in yanı sıra üst yönetimin de katıldığı açılış törenine, bölge iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Petrol Ofisi'nin geleneksel liderliğinin sadece akaryakıt pazarındaki payı ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda bin 750'yi aşkın istasyonu ile Türkiye'nin en yaygın ağına sahip olduklarını hatırlatan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, "Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri ve sektör lideri olarak duyduğumuz sorumluluk ile Petrol Ofisi, en ücra köşeler dahil ülkemizin her noktasında hizmet sunmayı görev addetmiştir. Bu da elbette ki yaygın ve geniş bir istasyon ağı ile mümkündür. Bu doğrultuda bize ihtiyaç duyulan her noktada Petrol Ofisi'nin bilinen hizmet ve ürün kalitesini sunma gayretimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bunu da lidere yakışır paydaşlarımızla, bizle aynı felsefe ve ruhu taşıyan bayilerimizle gerçekleştiriyoruz. Bugün de Petrol Ofisi'nin ürün ve hizmet kalitesini bir noktaya daha taşıyan, işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğumuz bir bayimizle, yeni bir istasyonumuzun açılışı vesilesi ile buradayız. Petrol Ofisi olarak istasyon ağımızdaki büyümemize, güçlü adımlarla devam edeceğiz" dedi.

Açılan yeni akaryakıt adına konuşma yapan Çetin Mirap ise lojistik, akaryakıt ve seçkin markaların restoran işletmeciliği gibi alanlarda faaliyetleri bulunan bir grup olduklarını vurgulayarak, "Biz tüm faaliyet alanlarımızda, attığımız her adımda 'kalite' odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Bizim için sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesi çok önemli. Yine aynı yaklaşımla akaryakıt alanındaki son işbirliğimizi de Petrol Ofisi ile gerçekleştirdik. Uzun yıllar sürmesini arzu ettiğimiz bu işbirliğinin, açılan bu istasyonumuzun, Petrol Ofisi, Mirap Akaryakıt ve bölge halkına hayırlı uğurlu olmasını dilerim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Petrol Ofisi, Türkiye, Pendik, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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