Petrol Piyasasında Daha Önce Görülmemiş Bir Belirsizlik Dönemine Girildi"

Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan sert hareketler ve geleceğe dair belirsizlik insanları endişelendiriyor.
Petrol fiyatları 4 günlük yükselişinin ardından bugün yine düşüş içerisinde. Ekim başında $85 seviyesindeyken bugün $66 seviyelerinde seyreden petrol fiyatlarındaki dalgalanma düşündürücü. Avrupa
ve Asya
hisse senedi piyasalarında görülen düşüşlerin global ekonomik yavaşlama endişelerinin petrol fiyatları üzerinde ekstra baskı oluşturduğu şu günlerde enerji piyasasının önemli isimleri de endişelerini dile getiriyorlar.
International Energy Agency (IEA) başkanı Fatih Birol
son açıklamalarında jeopolitik dengesizlikler nedeniyle petrol piyasalarının daha önce görülmemiş bir belirsizlik dönemine girdiklerini belirtti. IEA ayrıca petrol fiyatlarını yükselten negatif uygulamalarda bulunan diğer üretici ülkeleri ve OPEC'i fiyatlarının artışının tüketimi eriteceğine dair uyarmayı ihmal etmedi.
Fatih Birol son konuşmasında da petrol üreticilerini sağ duyulu kararlar almaya çağırmıştı. Mevcut durumda piyasalarda arzın iyi durumda olduğunu belirtse de, Suudi Arabistan
'daki kapasite fazlasının oldukça kırılgan olduğuna dikkat çekmişti. Ana petrol üreticilerinin keskin biçimde üretimi azaltmalarının piyasalar üzerinde negatif etkileri olabileceği gibi daha fazla sıkılaştırmaya da neden olabileceğini belirtmişti. "Dünyadaki tüm üretici ve tüketicilere karşı benim çağrım bu zor günlerde sağ duyu sahibi olunmasıdır" dedi.
Asya,Avrupa
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:11