Petrol Piyasasında Denge İçin Daha Fazla Üretim Kısıntısı Gerekebilir

OPEC ve ortakları tarafından anlaşmaya varılan üretim kısıntıları, petrol piyasasını 2019 yılında dengeye getirmeyi amaçlıyor, ancak bunun ardından daha da fazla çaba gerekebilir.OPEC + koalisyonu olarak adlandırılan Suudi Arabistan Rusya ve diğer üretici ülkeler, anlaşmaya vardıkları üzere, gelecek yılın ilk altı ayı için petrol üretimini günlük 1.2 milyon varil düşürürse, küresel petrol arz ve talebi dengede olacak. Ancak ABD 'de güçlü bir şekilde artan kaya petrolü üretimi, OPEC'in hazırladığı bir rapora göre, grubun gelecek yılın dördüncü çeyreğinde yeni bir arz fazlasını önlemek için üretim kısıntısı miktarını iki katına çıkarma ihtiyacı doğabileceği anlamına geliyor.Petrol fiyatları Londra 'da, Petrol İhraç Eden ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının 7 Aralık 'taki toplantıda beklenenden fazla arz kısıntısı miktarı ile traderları şaşırtmasına rağmen, varil başına 60 doların üzerinde seyrediyor ve ayı piyasasına sıkışmış durumda. Traderlar, ABD'de rekor seviyedeki petrol üretiminin ve zayıf akaryakıt tüketiminin yeni bir arz bolluğu yaratmasından endişe ediyorlar.Oslo'da Rystad Energy AS danışmanları, "Anlaşmaya varılan üretim kısıntıları petrol fiyatlarında sürekli ve acil toparlanmayı sağlamak için yeterli olmayacak" dedi ve "Ancak bu karar, üretimdeki aralıksız artışın 2019 yılının ikinci yarısı ve daha sonrasında sürecek gibi görünen ABD kaya petrolü sektörüne bir Noel hediyesi oldu" şeklinde görüş bildirdi.OPEC, grubun Viyana 'da bulunan araştırma bölümü tarafından her ay hazırlanan raporunda, küresel petrol arz ve talebi için 2019 yılı tahminlerini çok az değiştirdi. Grup, gelecek yıl üretme ihtiyacı olan petrol miktarı için tahminini günlük 90,000 varil aşağı çekti.OPEC raporu, önemli kısmı ABD kaya petrolü üreticilerinden gelen OPEC dışı petrol üretiminin, gelecek yıl, günlük 1.29 milyon varil olan küresel petrol talebinin oldukça üstüne çıkarak günlük 2.16 milyon varil olacağını öngörüyor.Rapor tarafından 2019 yılının ilk yarısı için işaret edilen küresel arz fazlası günlük 1.28 milyon varil ile OPEC ve ortaklarının geçen hafta Viyana'da anlaşmaya vardığı rakam olan 1.2 milyon varile oldukça yakın.Ancak rapor, dünya piyasalarının 2019 yılının ikinci yarısında yeniden aşırı arz durumuna düşebileceğini işaret ediyor. Üretim Viyana'da anlaşmaya varılan miktar kadar düşürülse bile, dördüncü çeyrekte günlük 1 milyon varil civarında fazla olacak.The post Petrol piyasasında denge için daha fazla üretim kısıntısı gerekebilir appeared first on Enerji Enstitüsü