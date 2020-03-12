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Petrol savaşı yayılıyor 'Ayı piyasası' kapıda

Hafta başında yaşanan petrol fiyat savaşına en son Abu Dabi de katıldı.

12.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 05:08
Petrol savaşı yayılıyor 'Ayı piyasası' kapıda

Hafta başında yaşanan petrol fiyat savaşına en son Abu Dabi de katıldı. Petrol ve koronavirüs nedeniyle endekslerde yaşanan düşüşler ayı piyasası tartışmalarını başlattı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Abu Dabi, Ekonomi

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