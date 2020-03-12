Petrol savaşı yayılıyor 'Ayı piyasası' kapıda
Hafta başında yaşanan petrol fiyat savaşına en son Abu Dabi de katıldı.
12.03.2020 05:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 05:08
Hafta başında yaşanan petrol fiyat savaşına en son Abu Dabi de katıldı. Petrol ve koronavirüs nedeniyle endekslerde yaşanan düşüşler ayı piyasası tartışmalarını başlattı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Ekonomi
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ekonomi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Ekonomi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı