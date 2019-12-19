Haberler » Güncel » Petrol şirketi Chevron'un işçileri Nijerya'da grev başlattı - Haber

Petrol şirketi Chevron'un işçileri Nijerya'da grev başlattı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da faaliyet gösteren Chevron petrol firması işçileri, grev başlatarak şirket merkezine girişleri engelledi.

19.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:20 Petrol şirketi Chevron'un işçileri Nijerya'da grev başlattı
Batı Afrika ülkelerinden 'da faaliyet gösteren Chevron petrol firması işçileri, grev başlatarak şirket merkezine girişleri engelledi.
Yerel basındaki haberlere göre, Nijerya Petrol ve Doğal Gaz Çalışanları Birliğine (PENGASSAN) bağlı Chevron çalışanları, şirketin Lagos'taki merkezinde başlattıkları eylemle maaşlarında yeniden düzenleme ve iyileştirme talep etti.
İşçilerin, şirketin merkezine girişleri engellediği belirtiliyor.
Her yıl aralık ve ocak aylarında verilen ikramiyelerin devam etmesi çağrısında bulunan işçiler, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda tesislerdeki üretimi de durdurma uyarısında bulundu.
İşçiler ayrıca işten çıkarılan 500 çalışanın yeniden işe alınmasını istedi.
Ülkenin güneydoğusundaki Nijer Delta eyaletinde üretim yapan ABD merkezli Chevron şirketi Nijerya'da günlük 350 bin varil ham petrol çıkarıyor.

Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:59   "İki Gözüm Ahmet" fragmanı yayında - Haber
14:58   İznik'te kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi - Haber
14:58   Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 3 ölü - Haber
14:54   Başkan Alim Işık, Ülkü Ocakları'nda gençlerle buluştu - Haber
14:53   Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 15:04:05