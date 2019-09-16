Petrol tarihinin zirvesinde

Brent ham petrolü, drone saldırısının ardından yüzde 10 artarak tarihinin en yüksek artışını gerçekleştirdi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye
'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 10.94 yükselerek 66.81 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 10.50 artışla 60.61 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları küresel gelişmelerin ardından yüzde 1.0'ın üzerinde arttı.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.86 artışla 17.89 dolardan,
altın, yüzde 0.43 artışla 1,506 dolardan,
bakır, yüzde 1.74 düşüşle 2.652 dolardan,
platin, yüzde 1.59 düşüşle 937.10 dolardan ve
paladyum yüzde 0.34 düşüşle 1,595.40 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 450 liraya, Cumhuriyet altını da 1,864 liraya yükseldi.