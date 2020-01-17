Petrol ve altın fiyatları yatay hareket ediyor

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı konumundaki Çin'de ekonomik büyümenin 30 yılın en düşük düzeylerinde çıkmasına karşın, ABD-Çin arasındaki birinci aşama ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla oluşan iyimserliğe karşın, yatay ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret anlaşmasında ilk aşamayı geride bırakmalarıyla risklerin geride kalmasına bağlı olarak altın fiyatları da, dar aralıkta hareket ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.48 artışla 64.93 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.51 artışla 58.82 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.67 artışla 18.06 dolardan,

altın, yüzde 0.36 artışla 1,556.10 dolardan,

bakır, yüzde 0.58 artışla 2.86 dolardan,

platin, yüzde 2.31 artışla 1,024.30 dolardan ve

paladyum yüzde 2.36 artışla 2,229.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 294 liraya, çeyrek altın 281 liraya, Cumhuriyet altını da 1,990 liraya yükseldi.

Çin'in ekonomik büyümesi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6.0 ile yaklaşık 30 yılın en düşük düzeyinde, aynı dönemde yıllık bazda büyüme de yüzde 6.1 olarak gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinde sanayi üretimi yıllık yüzde 6.9 artarken, aylık bazda da yüzde 6.2 yükseldı.