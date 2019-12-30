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Petrol ve altın fiyatları yükseliyor

Petrol fiyatları, ABD'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırıları ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının imzalanacağı umutlarıyla son üç ayın zirvesini görürken, altın fiyatları da, jeopolitik gelişmeler ve dolardaki gerilemeyle, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla yükseldi.

30.12.2019 17:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:27 Petrol ve altın fiyatları yükseliyor
Petrol fiyatları, ABD'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırıları ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının imzalanacağı umutlarıyla son üç ayın zirvesini görürken, altın fiyatları da, jeopolitik gelişmeler ve dolardaki gerilemeyle, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.01 artışla 68.85 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.60 artışla 62.09 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.18 düşüşle 17.91 dolardan,

altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,515.70 dolardan,

bakır, yüzde 0.02 artışla 2.83 dolardan,

platin, yüzde 0.19 artışla 958.40 dolardan ve

paladyum yüzde 0.33 düşüşle 1,875 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 289 liraya, çeyrek altın 473 liraya, Cumhuriyet altını da 1,908 liraya yükseldi.


- İstanbul

Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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