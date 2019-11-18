Haberler » Ekonomi » Petrol ve altın fiyatlarının yönü aşağıya - Ekonomi

Petrol ve altın fiyatlarının yönü aşağıya

ABD ile Çin'den üst düzey müzekerecilerin, hafta sonundaki telefon konuşmalarının oldukça yapıcı geçtiğine ilişkin haberlere karşın, anlaşmaya ilişkin yeni somut bilgi gelmemesine bağlı olarak, petrol ve altın fiyatları düştü.

18.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:45Petrol ve altın fiyatlarının yönü aşağıya

ABD ile Çin'den üst düzey müzekerecilerin, hafta sonundaki telefon konuşmalarının oldukça yapıcı geçtiğine ilişkin haberlere karşın, anlaşmaya ilişkin yeni somut bilgi gelmemesine bağlı olarak, petrol ve altın fiyatları düştü.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.84 düşüşle 62.77 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.73 düşüşle 57.30 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.46 düşüşle 16.87 dolardan,

altın, yüzde 0.07 düşüşle 1,467.40 dolardan,

bakır, yüzde 0.30 düşüşle 2.63 dolardan,

platin, yüzde 0.59 düşüşle 889.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.12 artışla 1,683.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 441 liraya, Cumhuriyet altını da 1,826 liraya geriledi.



Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:08 On Numara çekildi (2)
23:04 On Numara çekildi (1)
21:10 SPK haftalık bülteni
20:46 Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı
20:29 MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun'un Kırgızistan ziyareti
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
22:06 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 23:51:01