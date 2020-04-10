Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Petrol yatay, altın yedi yılın zirvesinde

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağlamasının ardından, piyasalar diğer...

10.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:47
Petrol yatay, altın yedi yılın zirvesinde

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya 'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağlamasının ardından, piyasalar diğer üretici ülkeleri de anlaşmaya katmayı hedefleyen bugünkü görüşmelere odaklandı. Üretim kısıntısına karşı çıkan Meksika'nın da katılımının gerektiği çağrısı yapan OPEC+ Grubu, diğer üreticilerden de toplam 5 milyon varillik kısıntı bekliyor.

Emtia piyasalarının yakından izlediği OPEC+ Grubu'nun toplantısı öncesinde iki hafta aradan sonra yeniden 35 doların üzerine çıkan Brent petrol, belirsizliklerle 32-33 dolar aralığına döndü.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 6.24 artışla 35.74 dolara çıktıktan sonra 32.03 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 6.17 artışla 32.70 dolara yükseldikten sonra 29.36 dolara döndü.

Küresel ekonomide, Covid-19 pandemisi etkisiyle durgunluk olacağına ilişkin verilere bağlı olarak, altın fiyatları yedi yılın zirvesine tırmanınca, Cumhuriyet altını da 2,378 lirayı gördükten sonra, 2,365 liraya, 362 lirayı gören gram altın da 359 liraya çekildi.

Küresel emtia piyasalarında bir ons altının fiyatı 1,684.15 dolar yedi yılın zirvesine çıktı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, 15.42 dolardan,

altın, 1,684.15 dolardan,

bakır, 5,022.50 dolardan,

platin, 743.64 dolardan,

paladyum 2,168.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 359 liradan, çeyrek altın 592 liradan, Cumhuriyet altını da 2,365 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Opec, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Ekonomi
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi Ekonomi
Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi
Bakan Albayrak’tan heyecanlandıran sözler: Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz Ekonomi
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz
Haberler ›› Ekonomi ››Petrol yatay, altın yedi yılın zirvesinde - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:34: Jumbo'dan sepette yüzde 15 indirim - Ekonomi 11:30: Zahter diyarında hasat vakti - Ekonomi 11:30: Trabzon'da girişimcilere online "Blockchain" eğitimi verilecek - Ekonomi 11:27: Sancaktepe Sahra Hastanesi’nin kabloları Türk Prysmian Kablo’dan - Ekonomi 11:21: Ziraat profesöründen 'tarımsal üretim seferberliği' çağrısı - Ekonomi 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber