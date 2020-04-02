Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Petrol yükseldi, altın fiyatları yatay

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol piyasasında istikrarın sağlanması için bir araya gelmelerinin beklendiğine ilişkin haberler, petrolün yönünü yukarıya çevirdi.

02.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:32
Petrol yükseldi, altın fiyatları yatay

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol piyasasında istikrarın sağlanması için bir araya gelmelerinin beklendiğine ilişkin haberler, petrolün yönünü yukarıya çevirdi. Körfez bölgesinden gelen habelerde, Suudi Arabistan'ın kriz döneminde petrol piyasasında istikrarın sağlanması için petrol üreticileari arasında işbirliğini desteklediğine ilişkin bilgiler, petrol piyasalarını alım yönünde etkiledi.

Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 7.89 artışla 27.62 dolara, ABD hafif ham petrolü 5.75 artışla 25.51 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.87 artışla 14.23 dolardan,

altın, yüzde 0.13 düşüşle 1,589.29 dolardan,

bakır, yüzde 2.55 düşüşle 4,804.50 dolardan,

platin, yüzde 1.81 artışla 733.57 dolardan,

paladyum yüzde 3.36 artışla 2,302.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 340 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Körfez, Rusya, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Petrol yükseldi, altın fiyatları yatay - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Ekonomi
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Ekonomi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 76 milyon bağışladı Ekonomi
İki dev banka, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 76 milyon bağışladı
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Ekonomi
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:08: Borsa, güne yükselişle başladı - Ekonomi 10:08: Distrigo, kesintisiz hizmete devam ediyor - Ekonomi 10:08: THK'den uçak satışı - Ekonomi 10:07: Akbank'tan Türkiye Ekonomisine 560 milyon Dolar'lık Taze Kaynak - Ekonomi 10:04: Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanından "yastık altındaki altınları bozdurmayın" uyarısı - Ekonomi 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:47: 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak - Ekonomi 09:29: Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek - Ekonomi 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber 18:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı - Ekonomi 18:06: Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi - Ekonomi 17:02: Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek - Ekonomi