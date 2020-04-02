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Petrol yükseldi, altın yeniden 1,600 doları aştı

Petrol fiyatları, Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen, petrol piyasalarına istikrar kazandırılmasına yönelik haberlerin etkisiyle yükseldi.

02.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:42
Petrol yükseldi, altın yeniden 1,600 doları aştı

Petrol fiyatları, Rusya ve Suudi Arabistan'dan gelen, petrol piyasalarına istikrar kazandırılmasına yönelik haberlerin etkisiyle yükseldi. Covid-19 pandemisine karşı Avrupa Birliği ve başka ülkelerden gelen yeni yardım paketlerine ilişkin açıklamalar ile altın fiyatları da yükseldi ve bir ons altın yeniden 1,600 doları geçti.

Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 2.62 artışla 26.27 dolara, ABD hafif ham petrolü 4.27 artışla 25.16 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 3.38 artışla 14.44 dolardan,

altın, yüzde 1.16 düşüşle 1,609.89 dolardan,

bakır, yüzde 2.55 düşüşle 4,804.50 dolardan,

platin, yüzde 0.69 artışla 725.47 dolardan,

paladyum yüzde 1.69 düşüşle 2,191.72 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 340 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Rusya'nın fiyat savaşını sonlandırarak bir anlaşmaya varacağını beklediğini ifade etmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çözüm çağrısında bulunmasının etkisiyle yükseldi.

Trump, Suudi Arabistan ve Rusya'nın liderleriyle görüştüğünü söyleyerek iki ülkenin fiyat savaşını "birkaç gün" içinde sonlandıracak bir anlaşmaya varacağını inandığını ifade etti.

Trump ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle enerji talebinin azalmasından ve Suudi Arabistan-Rusya fiyat savaşından olumsuz etkilenen üreticilere destek olma yollarını görüşmek için ABD petrol şirketlerini Beyaz Saray'a çağırdı.

Putin de yaptığı açıklamada üretici ve tüketicilerin küresel petrol piyasasındaki "zor durumu" düzeltmek için bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Rusya, Ekonomi
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