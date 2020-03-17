Petrol yükselirken altın yatay
Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki fiyatlama savaşı nedeniyle sert düşen petrol fiyatları, dip düzeylerden gelen alımlarla hafif yükselirken, nakde dönmeye çalışan yatırımcıların satışlarıyla haftanın ilk işlem gününde düşen...
17.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:50
Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki fiyatlama savaşı nedeniyle sert düşen petrol fiyatları, dip düzeylerden gelen alımlarla hafif yükselirken, nakde dönmeye çalışan yatırımcıların satışlarıyla haftanın ilk işlem gününde düşen altın fiyatları yatay hareket ediyor.
Goldman Sachs, Çin için 2020 ilk çeyrek ve 2020 yılı GSYH tahminlerini yüzde 2.5 büyüme olarak belirtmişti. Ocak-Şubat dönemine ilişkin gelen ekonomik veriler sonrası bu beklentisini yüzde 9.0 daralma olarak değiştirdi.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 2.13 artarak 30.69 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.25 artışla 29.92 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.87 düşüşle 12.70 dolardan,altın, yüzde 0.006 artışla 1,486.60 dolardan,bakır, yüzde 0.19 artışla 2.39 dolardan,platin, yüzde 1.31 düşüşle 649.10 dolardan vepaladyum yüzde 4.09 düşüşle 1.452.10 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 307 liraya, çeyrek altın 502 liraya, Cumhuriyet altını da 2,077 liraya geriledi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Suudi Arabistan, Ekonomi, Rusya, Ekonomi
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