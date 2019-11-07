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Petrol yükselişte, altın fiyatları düştü

ABD ve Çin arasındaki ticaret yapılması öngörülen ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırınca, petrol yükseldi, altın fiyatları düştü.

07.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:53 Petrol yükselişte, altın fiyatları düştü

ABD ve Çin arasındaki ticaret yapılması öngörülen ticaret anlaşmasına ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırınca, petrol yükseldi, altın fiyatları düştü.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile aralarındaki mevcut tarifeleri, yalnızca karşılıklı olarak "eş zamanlı ve orantılı şekilde" iptal etme koşuluyla kaldıracağını açıkladı. Bakanlık sözcüsü, ABD ile gerçekleşen ticaret görüşmelerini "yapıcı" kılmak amacıyla, Washington ile "yakın iletişim" halinde olmayı umduklarını da ifade etmişti.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.15 artışla 62.45 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.83 artışla 57.38 dolardan işlem görüyor.

 Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.44 düşüşle 17.52 dolardan,

altın, yüzde 0.52 düşüşle 1,485.20 dolardan,

bakır, yüzde 1.37 artışla 2.701 dolardan,

platin, yüzde 0.20 artışla 933.60 dolardan ve

paladyum yüzde 0.85 artışla 1,776.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 448 liraya ve Cumhuriyet altını da 1,852 liraya geriledi. Petrol, Çin ve ABD'nin karşılıklı olarak tarifelerini kaldıracakları konusunda anlaşmasının ardından yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

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