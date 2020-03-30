Petrolde 30 yıl sonra ilk resesyon
Uluslararası Finans Enstitüsü, MENA Bölgesi'nin petrol fiyatlarındaki çöküş ve COVID-19'dan kaynaklanan ekonomik yansımalar nedeniyle 2020'de 192 milyar dolarlık ham gelir kaybedeceğini belirtti.
30.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:46
Uluslararası Finans Enstitüsü, MENA Bölgesi'nin petrol fiyatlarındaki çöküş ve COVID-19'dan kaynaklanan ekonomik yansımalar nedeniyle 2020'de 192 milyar dolarlık ham gelir kaybedeceğini belirtti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi