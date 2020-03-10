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"Petrolde sert düşüş Körfez'de mali dengeyi bozabilir"

Kredi derecelendirme şirketi Fitch, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez'deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağı ve Ortadoğu genelinde bir durgunluğa neden olabileceği uyarısı yaptı.

10.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:34

Kredi derecelendirme şirketi Fitch , petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez 'deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağı ve Ortadoğu genelinde bir durgunluğa neden olabileceği uyarısı yaptı.

Fitch'in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri kredi notları üst düzey analisti Jan Friedrich, ham petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Körfez'deki mali gelirleri GSYH'nın  yüzde 2-4 düşürdüğüne işaret ederek, "Petrol fiyatlarındaki çöküş Körfez mali rakamlarında açıkça görülecek" dedi.

Brent petrol bugün sert düşüşle varil başına 35 dolara kadar gerilerken; tüm Körfez ülkeleri için başabaş fiyatlar - bir ülkenin bütçesini dengelemek için gerekli olan fiyatlar - bu seviyenin çok üzerinde bulunuyor.

Friedrich, "Bahreyn, Umman ve Suudi Arabistan için varil başına 80 doların üzerinde. Ancak, en azından daha yüksek kredi notuna sahip ülkeler, özellikle Kuveyt, Katar ve Abu Dabi, çoğunlukla varlık fonları şeklinde geniş tamponlara sahip" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Körfez, Fitch, Ekonomi
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