Petroldeki düşüş bu sefer güldürmeyecek
Petrol fiyatlarında yaşanan çöküş, sadece arz bolluğundan kaynaklanmıyor.
10.03.2020 05:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 05:06
Petrol fiyatlarında yaşanan çöküş, sadece arz bolluğundan kaynaklanmıyor. Uzmanlara göre bu sefer bir şok etkisi de koronavirüs salgını. Normal şartlarda Türkiye'nin cari açığını iyileştiren bu gelişme, uzmanlara göre mevcut durumda çok da iyimser yorumlanacak bir durum değil.
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Kaynak: Dunya.com
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