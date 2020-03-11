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Petroldeki düşüş enflasyon ve cari dengeyi olumlu etkileyecek

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Türkiye'nin enerji ithalatını önemli ölçüde azaltacağı ve ekonomik verilere olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

11.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:51
Petroldeki düşüş enflasyon ve cari dengeyi olumlu etkileyecek
Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Türkiye 'nin enerji ithalatını önemli ölçüde azaltacağı ve ekonomik verilere olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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