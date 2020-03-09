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Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak

Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretimlerinde ek kesinti yapma kararı alamaması nedeniyle fiyatların son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, iki ülkenin ekonomisinin yanı sıra ABD'nin petrol üretimine de zarar verecek.

09.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:45
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Suudi Arabistan ve Rusya 'nın ham petrol üretimlerinde ek kesinti yapma kararı alamaması nedeniyle fiyatların son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, iki ülkenin ekonomisinin yanı sıra ABD'nin petrol üretimine de zarar verecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Rusya, Ekonomi
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